Roma doppio colpo in attacco | Raspadori apre la strada Zirkzee più vicino

La Roma intensifica le strategie di mercato invernale puntando a rafforzare l’attacco. Raspadori apre nuove possibilità, mentre Zirkzee si avvicina al club, segnando un passo avanti nelle trattative. La società lavora con attenzione per migliorare la rosa in vista della seconda parte della stagione, mantenendo un approccio concreto e mirato alle esigenze tecniche.

La Roma ha deciso di non aspettare. Il mercato invernale è alle porte e a Trigoria il lavoro sul reparto offensivo procede su due binari paralleli, entrambi concreti. Da una parte Giacomo Raspadori, dall’altra Joshua Zirkzee: profili diversi, ma complementari, per dare nuove soluzioni a Gian Piero Gasperini. L’intesa di massima per Raspadori rappresenta il primo tassello, ma nelle ultime ore la dirigenza giallorossa ha accelerato con decisione su Zirkzee, aprendo ufficialmente il tavolo con il Manchester United. I contatti sono entrati nel vivo, con una proposta già recapitata ai Red Devils attraverso gli intermediari. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

