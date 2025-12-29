Roma e Genoa si affrontano allo Stadio Olimpico nell'ultimo Monday Night del 2025, un incontro importante per entrambe le squadre. Per i giallorossi, rappresenta l’opportunità di invertire il trend negativo con l’ultima vittoria nel 2020. La partita chiude il calendario della Serie A dell’anno, offrendo un momento di riflessione e determinazione per le due squadre in vista del proseguimento della stagione.

A chiudere l’anno solare 2025 della Serie A sarà il Monday Night in programma allo Stadio Olimpico tra Roma e Genoa, in una match ricco di significato per i giallorossi. Oltre al ritorno a casa di Daniele De Rossi, questi ultimi 90 minuti dell’anno assumeranno grande importanza anche per la classifica, con la formazione di Gasperini che dovrà tornare a vincere dopo il ko con la Juventus, per non perdere terreno in classifica. Un appuntamento, quella dell’ultima sfida prima dell’anno nuovo, che ultimamente non sta sorridendo ai capitolini. In quatto anni tre pareggi ed una sconfitta. Il 2025 della Roma è stato di alto livello, con la volontà di chiuderlo dunque nel migliore dei modi, cosa che, nelle ultime stagioni, non sta accadendo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, con il Genoa per invertire il trend di fine anno: l’ultima vittoria nel 2020

SERIE A - Roma-Genoa: l'ex De Rossi punta alla vittoria, ma in quota comanda Gasperini - Dall'ultima partita di Francesco Totti al ritorno, da avversario, di Daniele De Rossi all'Olimpico: il destino vuole che quella tra Roma e Genoa non sia mai una partita banale. napolimagazine.com