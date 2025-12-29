Il 1° gennaio 2026 torna a Roma la tradizionale parata di inizio anno, un evento patrocinato da Roma Capitale. La Rome Parade coinvolgerà band statunitensi, gruppi folkloristici italiani e numerosi performer nel centro storico della città. L’evento sarà aperto dalla madrina Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea capitolina, su delega del sindaco Roberto Gualtieri. Un’occasione per vivere un momento di festa e tradizione nel cuore di Roma.

Mancano pochi giorni alla Rome Parade 2026, la grande parata di Capodanno patrocinata da Roma Capitale, che l'1 gennaio porterà a esibirsi nel centro storico marching band statunitensi, gruppi folkloristici italiani e centinaia di performer, alla presenza della madrina dell'evento, la Presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, che sarà presente al concerto, su delega del sindaco, Roberto Gualtieri. Un'occasione per vivere e valorizzare sempre più il centro della Città eterna, attraverso una coinvolgente iniziativa, seguitissima anche via TV dal pubblico internazionale, giunta alla 19esima edizione e considerata uno dei momenti più attesi delle festività romane. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma come le metropoli americane, il 1 gennaio torna la parata di inizio anno

Leggi anche: Trani: 17enne morto di cancro. A gennaio ricevette la telefonata del papa Saverio Lomolino non volle mancare il mese scorso l'inizio dell'anno scolastico

Leggi anche: Cile, in migliaia nelle strade di Santiago per la parata di fine anno: le immagini

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Roma, Natale senza caro-regali. «I prezzi sono in calo, spenderemo 2 miliardi»; Sconto Irpef a 1,3 milioni di romani, Righini: «Scelte che lasciano 134 milioni di euro nelle tasche di lavoratori e famiglie»; Roma, quali sono le farmacie aperte a Natale e Santo Stefano 2025? La mappa completa con gli indirizzi e contatti.

Roma come le metropoli americane, il 1 gennaio torna la parata di inizio anno - Mancano pochi giorni alla Rome Parade 2026, la grande parata di Capodanno patrocinata da Roma Capitale, che l'1 gennaio porterà a esibirsi ... iltempo.it