roma capitale delle start up nove aziende sbarcano a las vegas

Roma conferma il suo ruolo di capitale delle start-up, con nove aziende romane che parteciperanno all’evento più rilevante a livello internazionale nel settore. Questa partecipazione rappresenta un’opportunità per mettere in mostra l’innovazione e il talento della città, rafforzando il suo posizionamento come centro di eccellenza nel panorama delle start-up. Un’occasione di confronto e crescita per le imprese coinvolte e per l’ecosistema romano nel suo complesso.

Nove aziende, tutte romane, sbarcheranno a Las Vegas per il più importante evento sulle start up del mondo. L’agenzia ICE guiderà la presenza italiana al Consumic Eletronic Show ( CES) di Las Vegas 2026, in programma dal 6 al 9 gennaio, organizzando un Padiglione Italia con 51 startup provenienti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

