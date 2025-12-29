Roma capitale della beneficenza ad Hamas | scoperta la ‘cellula’ di Centocelle centro di raccolta del denaro

A Roma, è stata scoperta una cellula di Hamas operativa nel quartiere di Centocelle, coinvolta nel raccolta di fondi. La scoperta evidenzia come la Capitale fosse un punto di riferimento stabile e discreto per questa rete, inserita nel contesto urbano. L’indagine ha svelato il ruolo di Roma come centro nevralgico, contribuendo a chiarire le dinamiche di questa organizzazione all’interno del territorio italiano.

R oma non era una periferia dell’inchiesta, ma un nodo operativo. Mentre l’attenzione pubblica si concentrava su Genova e Milano, la Capitale offriva alla cosiddetta « cellula italiana di Hamas » una base stabile, discreta, perfettamente inserita nel tessuto urbano. Un retroterra silenzioso, funzionale, lontano dai riflettori. paradossalmente. Centocelle centro islamista. Il baricentro era a Centocelle, in via degli Aceri 116 nello specifico, rivela Il Messaggero: un indirizzo che, secondo gli atti, funzionava come punto di raccolta della zakat, l’offerta religiosa dei fedeli musulmani e non solo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Roma, capitale della beneficenza ad Hamas: scoperta la ‘cellula’ di Centocelle, centro di raccolta del denaro Leggi anche: Cellula di Hamas in Italia, il «viaggio» del denaro: ai parenti dei kamikaze o nei camion con gli aiuti per Gaza Leggi anche: Dalla raccolta fondi per Gaza denaro per finanziare i terroristi di Hamas: nove arresti, una base anche in Toscana Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Terrorismo, sette milioni di euro ad Hamas da tre società di beneficenza con le cellule italiane: sette arresti, 2 latitanti; Finanziamenti ad Hamas invece di beneficenza, sequestrato un altro milione e mezzo in contanti in altre sedi in tutta Italia; Beneficenza o terrorismo? L’inchiesta choc sulle onlus pro-Palestina; Roma, investita da un'auto mentre attraversa la strada: 86enne muore ai Parioli. Cellula di Hamas a Roma, la raccolta fondi nella parrocchia di San Lorenzo in Lucina: soldi sottratti alla popolazione di Gaza - È quanto emerge dalle indagini che hanno portato in carcere l'imam di Genova Mohammad Hannoun, presidente dei palestinesi italiani. roma.corriere.it

Soldi ad Hamas, Centocelle e la chiesa in Centro: così agiva la “cellula” a Roma - La così detta «cellula italiana di Hamas», smantellata sabato da Guardia di Finanza e Digos, era attiva anche a Roma con una base operativa ... ilmessaggero.it

Finanziamenti ad Hamas invece di beneficenza, sequestrato un altro milione e mezzo in contanti in altre sedi in tutta Italia - Operazione di polizia e Finanza con 17 perquisizioni domiciliari e in altri locali effettuate nelle ultime ore fra Torino, Bologna, Firenze, Monza, Lodi e Sassuolo. roma.corriere.it

