Roma Capitale aggiorna le tariffe per il 2026 Dalle sepolture all’affitto del palasport ecco tutti gli aumenti

Roma Capitale ha approvato le nuove tariffe per il 2026, aggiornando i costi di diversi servizi pubblici, dalle sepolture all’affitto del palasport. La delibera, approvata il 19 dicembre, prevede aumenti che in alcuni casi riflettono l’inflazione, mentre in altri rispondono a scelte strategiche. Questi aggiornamenti sono destinati a garantire la sostenibilità e l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini.

