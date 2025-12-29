Roma Capitale aggiorna le tariffe per il 2026 Dalle sepolture all’affitto del palasport ecco tutti gli aumenti
Nuove tariffe per i servizi pubblici di Roma Capitale rivolti ai cittadini. Con una delibera approvata in giunta il 19 dicembre, tutte le tabelle vengono aggiornate per il 2026, in alcuni casi con aumenti legati all'inflazione, in altri come precisa scelta strategica. Tariffe 2026 servizi Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it
