Roma auto investe e uccide 69enne a Mezzocammino

Nella zona di Mezzocammino a Roma, un uomo di 69 anni è stato investito e purtroppo deceduto da un'auto mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto lunedì 29 dicembre, e la conducente, una donna di 78 anni, si è fermata immediatamente per chiamare i soccorsi. L’evento è oggetto di accertamenti da parte delle autorità per chiarire le cause dell’incidente.

(Adnkronos) – Un uomo di 69 anni è stato investito e ucciso oggi, lunedì 29 dicembre, da una Citroen C3 guidata da una donna italiana di 78 anni, che si è fermata per allertare i soccorsi. E' successo oggi pomeriggio in via di Mezzocammino all'incrocio con via Filippo Raguzzini. Sul posto gli agenti della Polizia . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Suv investe e uccide un 67enne a Roma Leggi anche: Tokyo, auto investe dieci persone e ne uccide una: arrestato il conducente Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Roma, auto investe pedone: muore donna di 86 anni; Incidente a Roma, scontro tra bus Atac e un'auto: morta una ragazza. Grave l'amica; Investita da un'auto mentre attraversa la strada: muore una donna di 86 anni; Investì un rider in bici con la sua Smart, rintracciata a Roma la donna che fuggì dopo l’incidente. Roma, auto investe e uccide 69enne a Mezzocammino - Un uomo di 69 anni è stato investito e ucciso oggi, lunedì 29 dicembre, da una Citroen C3 guidata da una donna italiana di 78 anni, che si è fermata per allertare i soccorsi. cn24tv.it

