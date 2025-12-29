Un incendio si è sviluppato in una casa di riposo a Manado, nel nord di Sulawesi, causando la morte di 16 anziani. I vicini hanno cercato di intervenire per salvare i residenti, ma le fiamme hanno reso impossibile il salvataggio di tutti. L’incidente evidenzia le criticità delle strutture di assistenza e la necessità di interventi per garantire la sicurezza degli anziani.

Sale a 16 il bilancio delle vittime dell’incendio che ha devastato una casa di riposo a Manado, nel nord dell’isola di Sulawesi. Lo hanno confermato polizia e soccorritori, spiegando che il rogo è scoppiato mentre gli ospiti stavano dormendo, nella serata di domenica.La struttura, una casa a un. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Rogo devasta casa di riposo: è strage di anziani. "I vicini hanno tentato di salvarli dalle fiamme"

Leggi anche: Tragedia in Bosnia: la casa di riposo di Tuzla distrutta dalle fiamme, dieci morti e venti feriti

Leggi anche: Accoltella i figlioletti e i vicini intervenuti per salvarli: 9 morti tra cui 5 bimbi, strage in Suriname

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Rogo devasta casa di riposo: è strage di anziani. I vicini hanno tentato di salvarli dalle fiamme; Tragedia in Indonesia: incendio devasta casa di riposo e provoca 16 vittime; Incendio devasta una casa di riposo per anziani in Indonesia: 16 vittime.

Rieti, rogo nella casa di riposo: un morto e quattro intossicati - Sarebbe partito dal materasso della vittima 88enne, Giuliana Rambelli, l’incendio che venerdì sera è divampato al primo piano della casa per anziani situata nel Castello Baronale di Torrita Tiberina, ... ilmessaggero.it

Donna 87enne muore in rogo casa riposo - 22 Donna 87enne muore in rogo casa riposo Un incendio in una casa di riposo per anziani ha causato la morte di una donna di 87 anni. televideo.rai.it

Incendio in una casa di riposo. Morta un'anziana - Incendio in una casa di riposo in piazza Matteotti. rainews.it

Il tecnico incaricato dalla proprietà del palazzo devastata dal rogo del 29 novembre ringrazia Provincia e Comune per la soluzione viabilistica provvisoria, a senso unico alternato, attiva dalle 16 di lunedì 22 dicembre e ricorda che «resterà in vigore fino a qua - facebook.com facebook

Incendio devasta tre edifici a Beckenried: nessun ferito, salvi animali e persone. Indagini in corso sulla causa #Beckenried #incendio #nidvaldo x.com