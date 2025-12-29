Roccaraso si conferma tra le mete più cercate dagli italiani su Holidu per il Capodanno 2026, posizionandosi al terzo posto. Nella top 30 delle destinazioni preferite, figura anche Ovindoli, che si colloca al 28º posto, entrambe località abruzzesi apprezzate per le vacanze di fine anno. Questi dati evidenziano l’interesse crescente verso le mete montane dell’Abruzzo per le festività.

Roccaraso al terzo posto tra le mete più ricercate su Holidu per Capodanno

