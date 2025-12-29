Roaming dal 2026 novità per i viaggi all’estero | cosa cambia
A partire dal 1° gennaio 2026, le regole sul roaming nell'Unione europea cambieranno, rendendo più semplice e conveniente l’uso dello smartphone all’estero. Le novità riguardano principalmente le modalità di chiamate, SMS e navigazione dati, garantendo condizioni più favorevoli per i viaggi nei Paesi Ue. Questo aggiornamento fa parte del progetto “roaming like at home”, che mira a semplificare l’esperienza degli utenti durante gli spostamenti internazionali.
Dal 1° gennaio 2026 usare lo smartphone all’estero nell’ Unione europea diventa più conveniente. Scatta un nuovo tassello del roaming like at home, il meccanismo che consente di chiamare, inviare sms e navigare nei Paesi Ue come in Italia, con alcune regole tecniche sui dati. Il cambiamento principale riguarda internet mobile: a parità di offerta, aumentano i gigabyte utilizzabili senza costi aggiuntivi. La spinta arriva dalla riduzione del prezzo massimo all’ingrosso dei dati fissato a livello europeo, che incide direttamente su quanta navigazione gli operatori devono includere per l’estero. Dal 2026, inoltre, l’area coperta si allarga: Moldavia e Ucraina entrano nel perimetro del roaming Ue, mentre il Regno Unito ne resta escluso. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Pos, scontrini e pagamenti, novità dal 2026: cosa cambia
Leggi anche: Permessi 104, dal 2026 novità e più tutele: cosa cambia con la legge 106
Roaming Ue, dal 2026 più giga allo stesso prezzo e nuovi Paesi coperti - Nel 2026 il roaming Ue offre più giga senza costi extra e nuovi Paesi inclusi. quifinanza.it
Viaggi in Europa? Dal 2026 arrivano più Giga e due nuove destinazioni in roaming UE - Dal 2026 aumenteranno i giga disponibili in roaming UE senza costi aggiuntivi; si aggiungono Moldavia e Ucraina tra i Paesi coperti. tech.everyeye.it
TIM si adegua a Roaming Zero: risparmio durante i viaggi già dalle festività natalizie - TIM ha confermato l'adozione anticipata delle nuove regole del Roaming Like At Home previste a livello europeo per il 2026. hwupgrade.it
Come RISPARMIARE sui VOLI nel 2026 (i SITI Migliori da Usare)
WindTre Piombino Corso Italia È arrivata la nuova gamma di Offerte Roaming! Scopri tutte le novità dedicate ai clienti Partita Iva all’estero: copertura globale e connessione garantita per viaggi occasionali, di media durata e trasferte a lungo termine. Scopri tutt - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.