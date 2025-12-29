Roaming dal 2026 novità per i viaggi all’estero | cosa cambia

A partire dal 1° gennaio 2026, le regole sul roaming nell'Unione europea cambieranno, rendendo più semplice e conveniente l’uso dello smartphone all’estero. Le novità riguardano principalmente le modalità di chiamate, SMS e navigazione dati, garantendo condizioni più favorevoli per i viaggi nei Paesi Ue. Questo aggiornamento fa parte del progetto “roaming like at home”, che mira a semplificare l’esperienza degli utenti durante gli spostamenti internazionali.

Dal 1° gennaio 2026 usare lo smartphone all’estero nell’ Unione europea diventa più conveniente. Scatta un nuovo tassello del roaming like at home, il meccanismo che consente di chiamare, inviare sms e navigare nei Paesi Ue come in Italia, con alcune regole tecniche sui dati. Il cambiamento principale riguarda internet mobile: a parità di offerta, aumentano i gigabyte utilizzabili senza costi aggiuntivi. La spinta arriva dalla riduzione del prezzo massimo all’ingrosso dei dati fissato a livello europeo, che incide direttamente su quanta navigazione gli operatori devono includere per l’estero. Dal 2026, inoltre, l’area coperta si allarga: Moldavia e Ucraina entrano nel perimetro del roaming Ue, mentre il Regno Unito ne resta escluso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

