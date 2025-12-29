Rivoluzione TPL anche a Colleferro dal 1° gennaio subentra Astral | tutte le novità
Dal 1° gennaio, Colleferro si affida a Astral per la gestione del trasporto pubblico locale, segnando un cambiamento significativo nel sistema di mobilità cittadino. Questa riorganizzazione introduce nuove modalità di servizio e aggiornamenti per gli utenti, suscitando anche alcune preoccupazioni sul futuro del trasporto pubblico nella zona. È importante comprendere le novità e le implicazioni di questa transizione per un uso consapevole del servizio.
Importanti novità, ma anche forti timori, per il futuro del trasporto pubblico locale a Colleferro cosi come nel resto del Lazio. A partire dal 1° gennaio, la gestione del TPL passerà ufficialmente dai Comuni alla società regionale Astral. Una transizione complessa che ha spinto il Sindaco. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
