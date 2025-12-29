Riviera in lutto addio a Mimmo | l’agente immobiliare impegnato in politica

San Benedetto (Ascoli), 29 dicembre 2025 – È deceduto Domenico Carnicelli, conosciuto come Mimmo, agente immobiliare e figura attiva nel panorama locale. A soli 51 anni, si è spento nella notte tra sabato e domenica. La sua presenza si era anche distinta nel mondo della politica, lasciando un ricordo duraturo nella comunità della Riviera.

San Bendetto (Ascoli), 29 dicembre 2025 – È morto Domenico ’Mimmo’ Carnicelli. A soli 51 anni si è spento, nella notte tra sabato e domenica, l’agente immobiliare che, negli anni scorsi, si era impegnato a lungo anche nel mondo della politica. Una notizia che ha sconvolto San Benedetto e tutto il territorio Piceno. Carnicelli era una figura molto conosciuta nel tessuto sociale della provincia. Lavorava come agente immobiliare presso l’agenzia di Filippo Melloni, ma anche in ambito politico. La malattia che non lascia scampo. Da tempo combatteva contro una malattia che, nonostante le cure e la forze con la quale il 51enne aveva affrontato quelle difficoltà, non gli ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

