Ritiro porta a porta degli alberi di Natale ormai da smaltire la proposta di tre consiglieri
I consiglieri della quarta Circoscrizione, Gianmarco Luzza, Cristina Costanzo e Domenico Gabriele Ferrante, propongono un servizio di ritiro porta a porta per gli alberi di Natale ormai da smaltire. L'iniziativa mira a facilitare il corretto smaltimento delle decorazioni natalizie, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla pulizia del territorio. La proposta sarà discussa nelle prossime assemblee e valutata in collaborazione con le autorità competenti.
Raccolta porta a porta degli alberi di Natale ormai da smaltire. Questa la proposta dei consiglieri della quarta Circoscrizione Gianmarco Luzza, Cristina Costanzo e Domenico Gabriele Ferrante. L'obiettivo è migliorare decoro urbano, sostenibilità e qualità del servizio di igiene urbana nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Alberi e luci, il Natale da ’smaltire’. Ecco tutti i consigli green di Hera
Leggi anche: Identificato il 17enne che aggredì la troupe di “Porta a Porta” alla stazione: «Aveva ecstasy, per lui tre Daspo»
Alberi e luci di Natale, carta regalo e doni di vari materiali: come smaltire i rifiuti delle feste; Alberi e luci, il Natale da ’smaltire’. Ecco tutti i consigli green di Hera; Festività di Natale, come cambia la raccolta dei rifiuti il 25 e 26 dicembre; Hera invita a un Natale green: compostaggio, riciclo e riuso per rifiuti di carta, plastica, vetro e apparecchi elettronici.
Smaltimento alberi di Natale naturali, la proposta di tre consiglieri - I consiglieri della IV Circoscrizione del Comune di Messina Gianmarco Luzza, Cristina Costanzo e Domenico Gabriele Ferrante presentano una proposta semplice e concreta per migliorare decoro u ... letteraemme.it
Ritiro gratis degli alberi di Natale. Saranno piantati nelle aree verdi - I residenti di Figline e Incisa possono donare al Comune gli abeti di Natale in buone condizioni per farli diventare parte del patrimonio arboreo collettivo. lanazione.it
Ecco come si possono smaltire gli alberi di Natale - Anche quest’anno, a partire dal oggi e fino al 15 gennaio, chi non ha a disposizione un giardino o uno spazio verde in cui piantarli, potrà ... lanazione.it
AVVISO MODIFICA RACCOLTA RIFIUTI A seguito delle festività natalizie il calendario della raccolta "porta a porta" dei rifiuti effettuata da C.B.B.O. subirà delle modifiche: -giovedì 25 dicembre NESSUN RITIRO -venerdì 26 dicembre RITIRO UMIDO E PLASTIC - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.