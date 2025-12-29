I consiglieri della quarta Circoscrizione, Gianmarco Luzza, Cristina Costanzo e Domenico Gabriele Ferrante, propongono un servizio di ritiro porta a porta per gli alberi di Natale ormai da smaltire. L'iniziativa mira a facilitare il corretto smaltimento delle decorazioni natalizie, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla pulizia del territorio. La proposta sarà discussa nelle prossime assemblee e valutata in collaborazione con le autorità competenti.

Raccolta porta a porta degli alberi di Natale ormai da smaltire. Questa la proposta dei consiglieri della quarta Circoscrizione Gianmarco Luzza, Cristina Costanzo e Domenico Gabriele Ferrante. L'obiettivo è migliorare decoro urbano, sostenibilità e qualità del servizio di igiene urbana nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Ritiro porta a porta degli alberi di Natale ormai da smaltire, la proposta di tre consiglieri

Leggi anche: Alberi e luci, il Natale da ’smaltire’. Ecco tutti i consigli green di Hera

Leggi anche: Identificato il 17enne che aggredì la troupe di “Porta a Porta” alla stazione: «Aveva ecstasy, per lui tre Daspo»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Alberi e luci di Natale, carta regalo e doni di vari materiali: come smaltire i rifiuti delle feste; Alberi e luci, il Natale da ’smaltire’. Ecco tutti i consigli green di Hera; Festività di Natale, come cambia la raccolta dei rifiuti il 25 e 26 dicembre; Hera invita a un Natale green: compostaggio, riciclo e riuso per rifiuti di carta, plastica, vetro e apparecchi elettronici.

Smaltimento alberi di Natale naturali, la proposta di tre consiglieri - I consiglieri della IV Circoscrizione del Comune di Messina Gianmarco Luzza, Cristina Costanzo e Domenico Gabriele Ferrante presentano una proposta semplice e concreta per migliorare decoro u ... letteraemme.it