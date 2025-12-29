Segui in tempo reale i risultati della Serie A 2025/26, con aggiornamenti su tutte le partite in corso. Oggi, Roma e Genoa si affrontano all’Olimpico, mentre la Juventus prosegue il suo percorso nel campionato italiano. Restate aggiornati per tutte le ultime notizie e i punteggi delle partite, per avere un quadro completo della stagione attuale.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Roma e Genoa in campo all’Olimpico

Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: in campo Udinese Genoa

Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: in campo Genoa Inter

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Calendario e Risultati aggiornati LIVE | Serie A Enilive 2025/26; Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 16ª giornata; La classifica degli scontri diretti.

Serie B 2025/26; Risultati e classifica dopo la 18a giornata - I risultati e la classifica di Serie B; pari Frosinone, vincono Monza, Venezia e Palermo. pianetaempoli.it