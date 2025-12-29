Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Roma e Genoa in campo all’Olimpico
Segui in tempo reale i risultati della Serie A 2025/26, con aggiornamenti su tutte le partite in corso. Oggi, Roma e Genoa si affrontano all’Olimpico, mentre la Juventus prosegue il suo percorso nel campionato italiano. Restate aggiornati per tutte le ultime notizie e i punteggi delle partite, per avere un quadro completo della stagione attuale.
Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all'ultima giornata.
