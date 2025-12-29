Rissa e investimento alla stazione di servizio | 11 arresti e un minorenne denunciato

Nella zona di servizio con bar si è verificata una rissa tra diverse persone, scaturita da motivi apparentemente futili. L’episodio si è concluso con un giovane investito da un’auto in fuga e numerosi individui coinvolti in scontri, alcuni dei quali sono stati arrestati o denunciati. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al fermo di 11 persone e alla denuncia di un minorenne.

Una violenta rissa scoppiata per "futili motivi" in un'area di servizio con annesso bar, degenerata fino a vedere un giovane investito da un'auto in fuga e almeno dieci persone colpirsi a vicenda con bastoni, sedie e tavoli. È il bilancio degli scontri avvenuti domenica sera intorno alle 18.45.

