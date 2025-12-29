Rischio accorpamento con l’IC Mancini | la preside Colella denuncia gravi criticità

La preside Colella denuncia criticità legate al possibile accorpamento tra l’IC Calvario-Covotta “Don Milani” di Ariano e l’IC Mancini. In un intervento dettagliato, evidenzia rischi per l’autonomia dell’istituto e le conseguenze di una proposta di dimensionamento della rete scolastica. La questione solleva preoccupazioni sul futuro della scuola locale e sulla qualità dell’offerta educativa per gli studenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Arriva dalla dirigente scolastica professoressa Filomena Colella, reggente dell’IC Calvario-Covotta “Don Milani” di Ariano una dura protesta in relazione alla proposta di dimensionamento della rete scolastica che pregiudicherebbe l’autonomia dell’istituto, accorpandolo all’IC Mancini. Colella pone l’accento su quella che è l’attuale popolazione scolastica “alla data odierna, è pari a n. 569 e non a n. 492, come erroneamente indicato nelle note a corredo della proposta di accorpamento, con conseguente alterazione dei presupposti istruttori e valutativi su cui si fonda l’ipotesi di accorpamento prospettata”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

