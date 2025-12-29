Ripresi i lavori per la riqualificazione del manto stradale in via Pertini
Sono ripresi i lavori di riqualificazione del manto stradale in via Pertini, dopo la pausa natalizia. Il progetto interessa un tratto della strada che collega viale Carlo III a San Nicola la Strada, già parzialmente sistemato prima delle festività. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità nella zona, proseguendo secondo il cronoprogramma stabilito.
Sono ripresi, dopo la pausa per il Natale, i lavori di riqualificazione di via Pertini. Un tratto della strada che da viale Carlo III permette l'ingresso verso San Nicola la Strada era già stato sistemato prima di Natale. Adesso gli interventi riguardano il secondo tratto della strada.Interventi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Riqualificazione del manto stradale: lavori in corso in via Sprecacenere e in viale Colombo
Leggi anche: Avviati gli interventi di riqualificazione del manto stradale
A San Benedetto ripresi di lavori riqualificazione sul lungomare - Dopo la pausa estiva, sono ripresi a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) i lavori di riqualificazione del lungomare. ansa.it
Riqualificazione, lavori in via Spada - Da anni l’Arena Spada rappresenta un luogo simbolico per la comunità di Brisighella, cornice per numerose ... ilrestodelcarlino.it
Via Quinto Ennio, ripresi i lavori di demolizione Da metà gennaio inizieranno le operazioni anche nel secondo ed ultimo sub lotto... - facebook.com facebook
Ripresi i lavori di installazione dei nuovi cestini. Ad Albinia ne sono stati installati 5 sulla via Maremmana. Si continuerà con Piazza Cortesini e domani toccherà a Fonteblanda per poi proseguire con Talamone. #OrbetelloInforma x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.