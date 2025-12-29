Ripresi i lavori per la riqualificazione del manto stradale in via Pertini

Sono ripresi i lavori di riqualificazione del manto stradale in via Pertini, dopo la pausa natalizia. Il progetto interessa un tratto della strada che collega viale Carlo III a San Nicola la Strada, già parzialmente sistemato prima delle festività. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità nella zona, proseguendo secondo il cronoprogramma stabilito.

Sono ripresi, dopo la pausa per il Natale, i lavori di riqualificazione di via Pertini. Un tratto della strada che da viale Carlo III permette l'ingresso verso San Nicola la Strada era già stato sistemato prima di Natale. Adesso gli interventi riguardano il secondo tratto della strada.Interventi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

