Riprendono le ricerche del volo MH370 della Malaysia Airlines precipitato nel 2014 | mistero sul relitto

A dieci anni dalla scomparsa del volo MH370 della Malaysia Airlines, si riaccendono le operazioni di ricerca. Domani, 30 dicembre, riprenderanno le indagini sul relitto, ancora oggi oggetto di molteplici interrogativi. L’incidente, avvenuto l’8 marzo 2014 con 239 persone a bordo, rimane uno dei più grandi misteri dell’aviazione moderna, spingendo le autorità a continuare gli sforzi per chiarire le circostanze e localizzare il relitto.

Sono passati dieci anni e l’incidente è ancora avvolto nel mistero. Ma nonostante tutto questo tempo, domani 30 dicembre riprenderanno domani le ricerche del volo MH370 della Malaysia Airlines, che si inabissò l’8 marzo 2014 con 239 persone a bordo, in uno dei più grandi misteri dell’aviazione. Lo ricorda il Guardian. Una nuova ricerca da parte di Ocean Infinity, un’azienda di robotica marina con sede nel Regno Unito e negli Stati Uniti, era iniziata all’inizio di quest’anno, ma era stata interrotta ad aprile a causa del maltempo. Il ministero dei Trasporti malese aveva annunciato all’inizio del mese che le ricerche sui fondali marini sarebbero state condotte a intermittenza per 55 giorni a partire dal 30 dicembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

