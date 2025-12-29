Rinascita Grassina Scelta controcorrente | Mercato? No grazie

La Rinascita Grassina, guidata da Marco Cellini, sta attraversando una fase di crescita e stabilità. Al momento, la squadra si trova al secondo posto nel campionato di Eccellenza, girone B, a sole tre lunghezze dalla capolista Rondinella. Una posizione che testimonia il buon andamento e la determinazione del team, che preferisce concentrarsi sul campo piuttosto che su iniziative esterne come il mercato.

Il Grassina targato Marco Cellini sta vivendo una stagione che profuma di rinascita e lungimiranza. Al giro di boa, i rossoblù del patron Zepponi, occupano un prestigioso secondo posto nel campionato di Eccellenza, girone B, distanti appena tre lunghezze dalla capolista Rondinella. Un distacco minimo, frutto di un percorso quasi netto, macchiato dallo scivolone subito nel derby contro l’Antella, un episodio che però non ha scalfito le certezze di un gruppo solido. La forza del progetto di questa estate messo in piedi da Giorgio Rosadini, direttore tecnico dei rossoverdi, non si limita però alla prima squadra: è un’onda d’urto che sta travolgendo l’intero panorama giovanile toscano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

