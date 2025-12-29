La riforma dell’Isee introduce un nuovo metodo di calcolo, eliminando pratiche scorrette e favorendo una distribuzione più equa delle risorse. Con questa modifica, si intende contrastare le pratiche di chi sfruttava le falle del sistema, garantendo un accesso più trasparente ai benefici sociali. Inoltre, il bonus bebè di 2.500 euro dal secondo figlio rappresenta un sostegno concreto alle famiglie con più figli, in linea con l’obiettivo di una politica più giusta ed equilibrata.

Il nuovo calcolo dell’Isee mette la parola fine al racconto delle sinistre di una manovra che punisce ‘gli ultimi’. Con il nuovo anno stop a finte residenze e finti bisognosi con auto di lusso e barca. Al primo posto il governo mette la tutela delle famiglie più bisognose e più numerose. La legge di bilancio in via di approvazione definitiva alla Camera modifica le norme per il calcolo dell’Indicatore sulla situazione economica equivalente. Che determina l’accesso a svariate prestazioni sociali. Due le indicazioni di fondo: la guerra ai ‘furbetti’ e il sostegno a chi ha realmente diritto alle agevolazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Riforma dell’Isee, addio a furbetti e finti bisognosi. Bonus bebè di 2500 euro dal secondo figlio

Leggi anche: Isee, la riforma: più bonus già dal secondo figlio. Cambia il congedo parentale, ecco tutte le novità

Leggi anche: Bonus patente fino a 2500 euro, click day oggi 20 ottobre: chi può ottenerlo (senza limiti Isee) e come fare domanda

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cambiano le pensioni, ci sono nuove regole per gli stipendi, il taglio dell’Irpef, e poi la rottamazione quinquies, la riforma dell’Isee, misure sui bonus e nuove tasse. Ora che il testo della manovra 2026 è sostanzialmente definito, vediamo quali sono le misure p - facebook.com facebook