Riccione Capodanno in sicurezza | potenziati i controlli e confermati i divieti per il vetro

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccione si prepara ai festeggiamenti di Capodanno con misure volte a garantire sicurezza e tutela del decoro urbano. Sono stati rafforzati i controlli della Polizia locale e confermati divieti specifici, come quello sull’uso del vetro. Le linee guida del Comune mirano a preservare un ambiente sicuro e ordinato durante la notte di San Silvestro, assicurando un evento tranquillo per cittadini e visitatori.

Il Comune di Riccione definisce le linee guida per i festeggiamenti della notte di San Silvestro. Al centro del piano operativo ci sono la tutela del decoro urbano e la sicurezza dei cittadini, con un dispiegamento straordinario degli agenti della Polizia locale e regole precise per la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

riccione capodanno in sicurezza potenziati i controlli e confermati i divieti per il vetro

© Riminitoday.it - Riccione, Capodanno in sicurezza: potenziati i controlli e confermati i divieti per il vetro

Leggi anche: A Bergamo avanti con le zone rosse: confermati i controlli potenziati fino a febbraio

Leggi anche: Notte di Capodanno: tutti i divieti su vetro, lattine e superalcolici in centro e in piazza Duomo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Capodanno in sicurezza a Riccione: più agenti e unità cinofile in strada - Il Comune di Riccione definisce le linee guida per i festeggiamenti della notte di San Silvestro. chiamamicitta.it

riccione capodanno sicurezza potenziatiCapodanno 2026, fuochi d’artificio e colonne sonore: il programma degli show a Rimini e Riccione - Rimini e Riccione si preparano a brillare per il Capodanno 2025/2026 con gli show pirotecnici firmati da Ivan Fonti della Fonti Pirotecnica. altarimini.it

riccione capodanno sicurezza potenziatiFuochi, musica e magia: Fonti firma il Capodanno di Rimini e Riccione - E’ iniziato il countdown per lo spettacolo più atteso dell’anno; alla regia del Capodanno 2025/2026 allo scoccare della mezzanotte ci sarà il Titolare Ivan ... chiamamicitta.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.