Riccione Capodanno in sicurezza | potenziati i controlli e confermati i divieti per il vetro
Riccione si prepara ai festeggiamenti di Capodanno con misure volte a garantire sicurezza e tutela del decoro urbano. Sono stati rafforzati i controlli della Polizia locale e confermati divieti specifici, come quello sull’uso del vetro. Le linee guida del Comune mirano a preservare un ambiente sicuro e ordinato durante la notte di San Silvestro, assicurando un evento tranquillo per cittadini e visitatori.
Il Comune di Riccione definisce le linee guida per i festeggiamenti della notte di San Silvestro. Al centro del piano operativo ci sono la tutela del decoro urbano e la sicurezza dei cittadini, con un dispiegamento straordinario degli agenti della Polizia locale e regole precise per la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: A Bergamo avanti con le zone rosse: confermati i controlli potenziati fino a febbraio
Leggi anche: Notte di Capodanno: tutti i divieti su vetro, lattine e superalcolici in centro e in piazza Duomo
Capodanno in sicurezza a Riccione: più agenti e unità cinofile in strada - Il Comune di Riccione definisce le linee guida per i festeggiamenti della notte di San Silvestro. chiamamicitta.it
Capodanno 2026, fuochi d’artificio e colonne sonore: il programma degli show a Rimini e Riccione - Rimini e Riccione si preparano a brillare per il Capodanno 2025/2026 con gli show pirotecnici firmati da Ivan Fonti della Fonti Pirotecnica. altarimini.it
Fuochi, musica e magia: Fonti firma il Capodanno di Rimini e Riccione - E’ iniziato il countdown per lo spettacolo più atteso dell’anno; alla regia del Capodanno 2025/2026 allo scoccare della mezzanotte ci sarà il Titolare Ivan ... chiamamicitta.it
Dopo Natale arriva subito Capodanno… e noi non vi lasciamo sole! Ecco una selezione di abiti perfetti per farvi brillare e sentirvi uniche nell’ultima notte dell’anno Passate a trovarci! San Giovanni in Marignano via al Mare, 143/a Riccione via G - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.