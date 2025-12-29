Riccione Capodanno in sicurezza | potenziati i controlli e confermati i divieti per il vetro

Riccione si prepara ai festeggiamenti di Capodanno con misure volte a garantire sicurezza e tutela del decoro urbano. Sono stati rafforzati i controlli della Polizia locale e confermati divieti specifici, come quello sull’uso del vetro. Le linee guida del Comune mirano a preservare un ambiente sicuro e ordinato durante la notte di San Silvestro, assicurando un evento tranquillo per cittadini e visitatori.

