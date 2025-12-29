Riccardo Rossi | Lo shuffle ha ucciso la fruizione della musica Oggi creare una playlist significa rimettere in ordine le cose
Riccardo Rossi osserva che lo shuffle ha modificato il modo di ascoltare musica, rendendo difficile apprezzare le canzoni in sequenza. Oggi, creare una playlist richiede cura e attenzione, come rimettere in ordine le proprie preferenze. Due amici potrebbero discutere proprio su quale sia la canzone più bella di sempre, riflettendo sul valore di un ascolto consapevole e personalizzato.
Per cosa litigano due amici? Forse per decidere qual è la canzone migliore che sia mai stata scritta. È quello che fanno spesso Riccardo Rossi, conduttore tv, e Leonardo Colombati,. 🔗 Leggi su Leggo.it
