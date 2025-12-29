Riccardo Rossi | Lo shuffle ha ucciso la fruizione della musica Oggi creare una playlist significa rimettere in ordine le cose

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo Rossi osserva che lo shuffle ha modificato il modo di ascoltare musica, rendendo difficile apprezzare le canzoni in sequenza. Oggi, creare una playlist richiede cura e attenzione, come rimettere in ordine le proprie preferenze. Due amici potrebbero discutere proprio su quale sia la canzone più bella di sempre, riflettendo sul valore di un ascolto consapevole e personalizzato.

Per cosa litigano due amici? Forse per decidere qual è la canzone migliore che sia mai stata scritta. È quello che fanno spesso Riccardo Rossi, conduttore tv, e Leonardo Colombati,. 🔗 Leggi su Leggo.it

riccardo rossi lo shuffle ha ucciso la fruizione della musica oggi creare una playlist significa rimettere in ordine le cose

© Leggo.it - Riccardo Rossi: «Lo shuffle ha ucciso la fruizione della musica. Oggi creare una playlist significa rimettere in ordine le cose»

Leggi anche: Riccardo Claris ucciso dopo una rissa tra tifosi a Bergamo, il 19enne che lo ha accoltellato rischia l’ergastolo

Leggi anche: Lo super bowl shuffle come i chicago bears del 85 hanno rivoluzionato musica e football

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.