Rete di Hamas in Italia ecco come usavano i bimbi per far soldi

Un'indagine ha rivelato come alcuni membri della rete di Hamas in Italia abbiano coinvolto bambini in attività illecite per raccogliere fondi. Questo fenomeno evidenzia la complessità delle reti di supporto e le implicazioni sulla sicurezza nazionale. Le manifestazioni di protesta si sono svolte anche a Milano, dove gruppi pro-Palestina hanno espresso il loro dissenso contro le politiche italiane e israeliane.

«Giù le mani dai bambini, Meloni assassina». I pro-Pal milanesi sono tornati in piazza anche ieri pomeriggio, scandendo gli stessi slogan sentiti negli ultimi anni contro Israele e il governo italiano. Una manifestazione improvvisata per contestare l'arresto del loro leader Mohammad Hannoun e della sua onorata società. "Giù le mani dai bambini" hanno urlato i pro-Pal, proprio nel giorno in cui la procura ha accusato i movimenti vicini ad Hamas di aver consegnato ai terroristi milioni di euro raccolti con tutt'altro fine, quello di aiutare i rifugiati. Sono semplicemente impressionanti i video trasmessi sui vari social dall'associazione di Hannoun, piccoli assiepati in tende luride, sbattuti di fronte agli obiettivi per fare più pena possibile.

