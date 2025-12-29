Retata di pusher a Tor Bella Monaca | sono tutti stranieri L’ira del minisindaco Nicola Franco | Vengono in Italia a vendere morte

Nella periferia di Roma, un’operazione della polizia ha portato all’arresto di cinque persone coinvolte in attività di spaccio di droga a Tor Bella Monaca. Tutti i fermati sono stranieri. Il minisindaco Nicola Franco ha espresso preoccupazione, evidenziando come questi episodi contribuiscano a un clima di insicurezza nel quartiere. L’intervento si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine contro la criminalità nella zona.

Cinque arresti in poche ore in quattro distinti interventi nell’ultimo blitz della polizia contro lo spaccio di droga nella periferia della Capitale. A finire in manette sono stati cinque presunti pusher, individuati dagli investigatori dei “Falchi” della VI Sezione della Squadra Mobile nelle aree di Tor Marancia, Ponte di Nona e Tor Bella Monaca. «Un cinese, un marocchino, un egiziano e due tunisini. Nazioni “notoriamente” conosciute per le guerre in corso», ha commentato il presidente del Municipio 6, Nicola Franco di FdI, sottolineando l’ipocrisia di certo immigrazionismo. «Scappano dalle guerre (ci hanno sempre fatto credere) per venire a vendere morte in Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Retata di pusher a Tor Bella Monaca: sono tutti stranieri. L’ira del minisindaco Nicola Franco: «Vengono in Italia a vendere morte» Leggi anche: Spaccio a Tor Bella Monaca. Pusher in fuga chiedono aiuto a familiari e condomini Leggi anche: Lotta allo spaccio tra Tor Bella Monaca e la Casilina, arrestati 10 pusher Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La droga nascosta tra le aiuole e nelle auto a noleggio, 11 arresti in poche ore a Roma; (AGR) Roma, retata di Natale della Polizia, 11 persone in manette, sequestrati 800gr. di cocaina. Pusher fermato dai carabinieri a Tor Bella Monaca, la compagna e gli amici in strada per bloccare l'arresto - Sono stati momenti di tensione quelli vissuti in via dell'Archeologia, la strada dello spaccio h24 di Roma, a Tor Bella Monaca. romatoday.it Cocaina nascosta nelle aiuole, blitz a Tor Bella Monaca: otto pusher arrestati - Otto persone sono state arrestate questa mattina a Tor Bella Monaca durante un blitz della Polizia di Stato. fanpage.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.