Resta il mistero sull’uomo che ha aggredito e massacrato il sindaco di Castiglione dei Genovesi Carmine Siano Non ho litigato con nessuno

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Resta ancora irrisolto il caso dell’aggressione avvenuta a Castiglione dei Genovesi ai danni del sindaco Carmine Siano, avvenuta la sera di Santo Stefano. L’uomo, incappucciato, ha colpito il primo cittadino in modo violento prima di fuggire. Siano ha dichiarato di non aver avuto alcun confronto precedente con l'aggressore, ma le motivazioni dell’attacco rimangono ancora sconosciute.

Carmine Siano, il sindaco di Castiglione dei Genovesi è stato selvaggiamente picchiato la sera di Santo Stefano, da un uomo incappucciato, poi scappato. Il bollettino medico riporta un quadro delicato, tra fratture scomposte in molte parti del corpo, un dito amputato e l’orecchio sinistro da ricostruire. I medici del Ruggi di Salerno, dove il primo cittadino è ricoverato, parlano di una lunga degenza mentre non si fermato le indagini dei carabinieri, alla ricerca dell’autore dell’aggressione. «Non ho litigato con nessuno». Il sindaco agli inquirenti ha confermato di non aver ricevuto alcuna minaccia nei giorni precedenti e di non aver litigato con nessuno. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Castiglione del Genovesi, aggredito il sindaco Carmine Siano: è ricoverato in gravi condizioni

Leggi anche: Preso a bastonate il sindaco di Castiglione del Genovesi: dito amputato a Carmine Siano

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ucciso a 23 anni con una coltellata. Resta il mistero su chi lo ha colpito - Non li conosceva neanche Samuele, il fratello, né gli altri della comitiva di Fabriano. lanazione.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.