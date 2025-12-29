Resta il mistero sull’uomo che ha aggredito e massacrato il sindaco di Castiglione dei Genovesi Carmine Siano Non ho litigato con nessuno

Resta ancora irrisolto il caso dell’aggressione avvenuta a Castiglione dei Genovesi ai danni del sindaco Carmine Siano, avvenuta la sera di Santo Stefano. L’uomo, incappucciato, ha colpito il primo cittadino in modo violento prima di fuggire. Siano ha dichiarato di non aver avuto alcun confronto precedente con l'aggressore, ma le motivazioni dell’attacco rimangono ancora sconosciute.

Carmine Siano, il sindaco di Castiglione dei Genovesi è stato selvaggiamente picchiato la sera di Santo Stefano, da un uomo incappucciato, poi scappato. Il bollettino medico riporta un quadro delicato, tra fratture scomposte in molte parti del corpo, un dito amputato e l'orecchio sinistro da ricostruire. I medici del Ruggi di Salerno, dove il primo cittadino è ricoverato, parlano di una lunga degenza mentre non si fermato le indagini dei carabinieri, alla ricerca dell'autore dell'aggressione. «Non ho litigato con nessuno». Il sindaco agli inquirenti ha confermato di non aver ricevuto alcuna minaccia nei giorni precedenti e di non aver litigato con nessuno.

