Requisiti etici per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale | un quadro di governance responsabile per il contesto educativo e pubblico

L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei settori educativi, amministrativi e pubblici richiede un quadro di governance responsabile. È fondamentale definire linee guida chiare e principi etici per garantire un utilizzo consapevole, equo e trasparente di questa tecnologia, tutelando i diritti e favorendo un progresso sostenibile e rispettoso delle norme etiche e sociali.

