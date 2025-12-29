Requisiti etici per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale | un quadro di governance responsabile per il contesto educativo e pubblico
L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei settori educativi, amministrativi e pubblici richiede un quadro di governance responsabile. È fondamentale definire linee guida chiare e principi etici per garantire un utilizzo consapevole, equo e trasparente di questa tecnologia, tutelando i diritti e favorendo un progresso sostenibile e rispettoso delle norme etiche e sociali.
L'introduzione dell'Intelligenza Artificiale (IA) nei contesti educativi, amministrativi e organizzativi rappresenta una delle trasformazioni più significative dell'epoca contemporanea. Sistemi capaci di analizzare dati, supportare decisioni, personalizzare percorsi e automatizzare processi stanno modificando profondamente il modo in cui scuole, università e istituzioni operano.
