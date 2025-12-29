Oggi, lunedì 29 dicembre 2025, va in onda una nuova puntata di La Promessa, la soap spagnola trasmessa da Mediaset. Nella puntata di oggi, Alonso si affida completamente alle azioni di Leocadia, ignaro delle difficili richieste che questa gli presenterà. È un episodio che prosegue la narrazione delle vicende dei protagonisti, offrendo agli spettatori un approfondimento sulla loro evoluzione e sui nuovi sviluppi della trama.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 29 dicembre 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Alonso si fida ciecamente degli sforzi di Leocadia, senza immaginare le dure richieste che lei gli farà. Ramona è convinta che la scomparsa del dottor Gamarra sia legata alla morte di Jana. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 29 dicembre 2025 | Video Mediaset

