Replica La Promessa in streaming puntata 29 dicembre 2025 | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 29 dicembre 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Alonso si fida ciecamente degli sforzi di Leocadia, senza immaginare le dure richieste che lei gli farà. Ramona è convinta che la scomparsa del dottor Gamarra sia legata alla morte di Jana. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
