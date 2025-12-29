Renault Group presenta una nuova generazione di oli motore

Renault Group annuncia il lancio di una nuova generazione di oli motore, realizzati in collaborazione con Castrol. Questa linea di lubrificanti si distingue per l’utilizzo di oli base rigenerati, sottolineando l’impegno del gruppo verso pratiche più sostenibili e tecnologie innovative nel settore automobilistico. Una scelta che combina affidabilità e rispetto per l’ambiente, contribuendo a un futuro più responsabile.

Renault Group rafforza il proprio impegno verso un'industria più sostenibile introducendo una nuova linea di lubrificanti sviluppati con Castrol e formulati con oli base rigenerati. Si tratta di prodotti pensati per garantire protezione, efficienza e piena conformità alle specifiche tecniche del costruttore, mantenendo al tempo stesso un'impronta di carbonio inferiore rispetto agli oli.

