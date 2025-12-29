Regolamento Ars da riformare? Opposizione all' attacco | Schifani cerca alibi il suo governo ha fallito
Il dibattito sulla riforma del regolamento dell'Ars si intensifica, con l'opposizione che critica l'iniziativa di Schifani, accusandolo di cercare alibi per coprire le difficoltà del suo governo. Il tema riguarda la necessità di garantire un funzionamento più efficiente dell'Assemblea regionale, riducendo l'ostruzionismo e favorendo un’azione più stabile e produttiva. La discussione evidenzia le tensioni tra volontà di riforma e opposizione alle modifiche proposte
Un regolamento che paralizza l'Ars, che lascia spazio all'ostruzionismo e crea instabilità. Renato Schifani vorrebbe riformare il sistema regolamentare dell'Assemblea regionale per agevolare l'azione del governo, ma dall'opposizione piovono critiche.Il deputato del Partito democratico all'Ars. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
