Regolamento Ars da riformare? Opposizione all' attacco | Schifani cerca alibi il suo governo ha fallito

Il dibattito sulla riforma del regolamento dell'Ars si intensifica, con l'opposizione che critica l'iniziativa di Schifani, accusandolo di cercare alibi per coprire le difficoltà del suo governo. Il tema riguarda la necessità di garantire un funzionamento più efficiente dell'Assemblea regionale, riducendo l'ostruzionismo e favorendo un’azione più stabile e produttiva. La discussione evidenzia le tensioni tra volontà di riforma e opposizione alle modifiche proposte

