Regione | l’irpino Petracca capogruppo Pd Petitto Questore

Maurizio Petracca, esponente irpino del Partito Democratico, ricopre attualmente il ruolo di capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Campania. Pur non essendo stato eletto alla Presidenza del Consiglio regionale, Petracca continua a svolgere un ruolo di rilievo all’interno dell’assemblea, contribuendo con la propria esperienza e presenza politica sul territorio. La sua posizione riflette l’impegno del partito nel rappresentare gli interessi dell’Irpinia all’interno del contesto regionale.
Tempo di lettura: 2 minuti L’Irpino Maurizio Petracca non c’entra l’elezione alla Presidenza del Consiglio regionale della Campania e deve “accontentarsi” del ruolo di c apogruppo Pd in Aula. Un ruolo che dice lo gratifica: “Oggi, in occasione della seduta di insediamento del Consiglio Regionale della Campania, sono stato designato all’unanimità Presidente del Gruppo del Partito Democratico. Un ruolo che mi gratifica, di grande peso politico, il riconoscimento dell’esperienza maturata in questi anni e del risultato raggiunto in occasione delle ultime Regionali. Il Partito Democratico è il principale gruppo di maggioranza, il più consistente numericamente di tutta l’aula – continua Petracca – Interpreto questo ruolo come un’opportunità affinché la politica possa tornare protagonista sulla scena regionale spesso caratterizzata da inutili personalismi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
