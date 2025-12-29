Regione Campania PD a pezzi | tre uomini in giunta neanche una donna

La Regione Campania, sotto la guida del Partito Democratico, presenta una composizione della giunta composta da tre uomini e nessuna donna. Questa configurazione ha suscitato critiche e riflessioni sulla parità di genere e sulla rappresentanza politica. La notizia, confermata da fonti di Anteprima24, evidenzia una scelta che desta preoccupazione in termini di inclusività e equilibrio all’interno dell’amministrazione regionale.

Bruttissima figura per il Partito Democratico targato Elly Schlein. A quanto apprende Anteprima24.it, i Dem indicheranno tre uomini nella giunta di Roberto Fico. Neanche una donna: è saltato lo schema che prevedeva una rappresentanza femminile.

