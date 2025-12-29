Regione Campania Manfredi eletto presidente del Consiglio | inizia la legislatura Fico

Nella prima seduta della nuova legislatura regionale in Campania, il Consiglio ha eletto Massimiliano Manfredi come nuovo presidente dell’Aula con 41 voti favorevoli. L’elezione segna l’avvio ufficiale dell’attività legislativa, sotto la guida di Roberto Fico, che ha presieduto la sessione inaugurale. Questa nomina rappresenta un passo importante nel percorso istituzionale della regione, con obiettivi di continuità e stabilità politica.

Con 41 voti favorevoli, il Consiglio regionale della Campania elegge Massimiliano Manfredi presidente dell’Aula nella prima seduta della legislatura guidata da Roberto Fico. Il Consiglio regionale della Campania affida la presidenza a Massimiliano Manfredi, consigliere regionale del Partito Democratico, con 41 voti. Manfredi è anche fratello del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Elezioni regionali in Campania: prima giornata di voto segna un calo dell’affluenza Il consigliere anziano Ferdinando Errico di Forza Italia ha guidato la seduta di insediamento del Consiglio regionale fino all’elezione del presidente dell’Aula. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Regione Campania, Manfredi eletto presidente del Consiglio: inizia la legislatura Fico Leggi anche: Campania, prima seduta per il nuovo Consiglio regionale: Massimiliano Manfredi eletto presidente Leggi anche: Regione Campania, eletto il presidente del consiglio: un voto anche a De Luca Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Regione Campania, le scelte di Fico e le ricadute sulla giunta Manfredi; Perché la giunta regionale di Roberto Fico in Campania è diventata una guerra tra cacicchi del Pd (ma non solo); Giunta, è corsa contro il tempo; REGIONALI 2025. Manfredi eletto presidente del Consiglio Regionale della Campania - Massimiliano Manfredi e’ stato eletto con 41 voti (6 bianche, due nulle) presidente del Consiglio Regionale della Campania. irpinianews.it

Massimiliano Manfredi, chi è il nuovo presidente del consiglio regionale Campania - Massimiliano Manfredi, consigliere regionale del Pd, è stato eletto presidente del consiglio regionale. msn.com

Massimiliano Manfredi presidente del Consiglio regionale della Campania - È stato eletto nella mattinata di oggi con 41 voti (su 51 votanti), alla prima votazione. lostrillone.tv

La definizione della prima giunta di Roberto Fico in Regione Campania è questione di giorni Dipende dagli equilibri nel Partito Democratico. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.