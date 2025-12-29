Regione Campania eletto il presidente del consiglio | un voto anche a De Luca

Nella Regione Campania si è svolta la prima seduta dell’Assemblea consiliare, durante la quale è stato eletto il nuovo presidente del Consiglio Regionale. Con 41 voti, è stato scelto Massimiliano Manfredi, segnando un cambiamento nella guida istituzionale regionale. La votazione ha coinvolto anche il voto di supporto a De Luca, evidenziando le dinamiche politiche in atto nella regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto C'è una nuova guida alla presidenza del Consiglio Regionale. Massimiliano Manfredi è stato eletto presidente con 41 voti, al termine della votazione nella prima seduta dell'Assemblea consiliare. A sostegno del candidato del PD anche il centrodestra. Da segnalare, invece, 6 schede bianche, presumibilmente dei consiglieri del gruppo 'A Testa Alta'. Tra i votati, Trapanese (1), Fortini (1), Nulle (2) spicca anche De Luca (1) assimilabile a qualche nostalgico dell'ex governatore campano.

Regione Campania, prima seduta del Consiglio Fico: il fratello di Manfredi presidente - Il neopresidente della Regione Campania, Roberto Fico, è arrivato questa mattina al Consiglio regionale per la prima seduta di insediamento della nuova ... napolivillage.com

Consiglio regionale, prima seduta: non c'è ancora la Giunta - Roberto Fico, presidente della Regione Campania, è entrato nell'aula del Consiglio regionale della Campania e si è accomodato da solo al lungo tavolo che di consueto ospita i componenti della giunta. ilroma.net

La definizione della prima giunta di Roberto Fico in Regione Campania è questione di giorni Dipende dagli equilibri nel Partito Democratico. - facebook.com facebook

