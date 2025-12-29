Referendum | Fratoianni ' massimo impegno per il No'

Il referendum sulla giustizia promosso dal governo Meloni ha coinvolto diverse forze politiche e società civile, che hanno espresso un impegno condiviso per il No. In questo contesto, Fratoianni ha sottolineato la volontà di collaborare e lavorare insieme per una posizione unitaria, evidenziando l’importanza di un dialogo costruttivo per affrontare le questioni sollevate dalle nuove norme.

Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Abbiamo confermato l'unanime volontà di collaborazione e di cooperazione tra le nostre forze politiche e il comitato della società civile per il No al referendum sulla giustizia dopo le nuove norme del governo Meloni". Lo ha detto Nicola Fratoianni al termine dell'incontro avuto a Montecitorio con Giovanni Bachelet insieme ad Angelo Bonelli, Giuseppe Conte ed Elly Schlein. "In queste ore siamo impegnati nella raccolta delle firme ed è sicuramente significativo ed importante il fatto che le firme sono già oltre le centomila e stiano aumentando ad un grandissimo ritmo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum: Fratoianni, 'massimo impegno per il No' Leggi anche: Referendum: Bonelli-Fratoianni, 'sostegno a raccolta firme Comitati per il no' Leggi anche: Gattuso: “Voglio vedere il massimo impegno” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Referendum: Fratoianni, 'massimo impegno per il No' - "Abbiamo confermato l'unanime volontà di collaborazione e di cooperazione tra le nostre forze politiche e il comitato della società civile per il No al referendum sulla gius ... lagazzettadelmezzogiorno.it

GIUSTIZIA, FRATOIANNI (AVS): MASSIMO IMPEGNO PER IL NO AL REFERENDUM - "Abbiamo confermato l'unanime volontà di collaborazione e di cooperazione tra le nostre forze politiche e il comitato della società civile per il No al referendum sulla giustizia dopo le ... 9colonne.it

Fratoianni (SI), il nostro impegno è per la pace - "Il nostro è l'impegno per la pace, l'impegno contro la guerra, per dire basta al genocidio dei palestinesi, per dire no alla corsa agli armamenti. ansa.it

Il governo Meloni sta tentando un colpo di mano sulla riforma della giustizia: un blitz per condizionare l’esito del referendum e farlo passare nel silenzio. Non possiamo permetterlo. È importante capire cosa sta accadendo e come possiamo fermarli. Il referend - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.