Referendum | Fratoianni ' massimo impegno per il No'

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il referendum sulla giustizia promosso dal governo Meloni ha coinvolto diverse forze politiche e società civile, che hanno espresso un impegno condiviso per il No. In questo contesto, Fratoianni ha sottolineato la volontà di collaborare e lavorare insieme per una posizione unitaria, evidenziando l’importanza di un dialogo costruttivo per affrontare le questioni sollevate dalle nuove norme.

Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Abbiamo confermato l'unanime volontà di collaborazione e di cooperazione tra le nostre forze politiche e il comitato della società civile per il No al referendum sulla giustizia dopo le nuove norme del governo Meloni". Lo ha detto Nicola Fratoianni al termine dell'incontro avuto a Montecitorio con Giovanni Bachelet insieme ad Angelo Bonelli, Giuseppe Conte ed Elly Schlein. "In queste ore siamo impegnati nella raccolta delle firme ed è sicuramente significativo ed importante il fatto che le firme sono già oltre le centomila e stiano aumentando ad un grandissimo ritmo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

referendum fratoianni massimo impegno per il no

© Iltempo.it - Referendum: Fratoianni, 'massimo impegno per il No'

Leggi anche: Referendum: Bonelli-Fratoianni, 'sostegno a raccolta firme Comitati per il no'

Leggi anche: Gattuso: “Voglio vedere il massimo impegno”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

referendum fratoianni massimo impegnoReferendum: Fratoianni, 'massimo impegno per il No' - "Abbiamo confermato l'unanime volontà di collaborazione e di cooperazione tra le nostre forze politiche e il comitato della società civile per il No al referendum sulla gius ... lagazzettadelmezzogiorno.it

GIUSTIZIA, FRATOIANNI (AVS): MASSIMO IMPEGNO PER IL NO AL REFERENDUM - "Abbiamo confermato l'unanime volontà di collaborazione e di cooperazione tra le nostre forze politiche e il comitato della società civile per il No al referendum sulla giustizia dopo le ... 9colonne.it

Fratoianni (SI), il nostro impegno è per la pace - "Il nostro è l'impegno per la pace, l'impegno contro la guerra, per dire basta al genocidio dei palestinesi, per dire no alla corsa agli armamenti. ansa.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.