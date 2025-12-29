Referendum | Conte ' si può vincere se Governo ci darà tempo adeguato'

Il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia si può vincere se il Governo consentirà un tempo sufficiente per un confronto chiaro e approfondito. È importante dedicare lo spazio necessario per spiegare come questa riforma non apporterà miglioramenti concreti al servizio di giustizia per i cittadini. Solo attraverso un dialogo trasparente si potrà valutare correttamente il contenuto e le implicazioni di questa modifica costituzionale.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia si può vincere "assolutamente, se il Governo ci darà il tempo di fare e di parlare al Paese, uno spazio adeguato temporalmente per spiegare che questa riforma non migliorerà in nulla il servizio giustizia ai cittadini". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di 'In onda' su La7.

