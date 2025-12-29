Referendum | Ceccanti ' tempi stretti o tre mesi per voto interpretazioni entrambe legittime'

Il governo e le forze del No discutono sui tempi per il referendum sulla giustizia, con possibili date a marzo o aprile. Secondo Ceccanti, entrambe le interpretazioni sono legittime, considerando i tempi stretti o una proroga di tre mesi. La definizione delle date dipende dalle decisioni ufficiali e dalle tempistiche legislative, in un contesto di confronto tra le diverse sensibilità politiche.

Referendum: Ceccanti-Morando a Verini e Parrini, 'ecco perché convinti su sì a referendum' - "Vi ringraziamo per averci espresso il vostro dissenso in modo puntuale e motivato e contiamo di ritrovarci insieme a Orvieto e nelle altre occasioni di incontro. iltempo.it

Referendum Multiutility. I tempi diventano un rebus - Referendum Multiutility accorpato alle elezioni regionali: l’amministrazione è intenzionata a seguire l’indicazione del Ministero ma un pronunciamento ufficiale del sindaco Mantellassi in consiglio ... lanazione.it

#ottoemezzo Chi vincerà al prossimo referendum sulla Giustizia La risposta di Pier Luigi Bersani - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.