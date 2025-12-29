Referendum | Ceccanti ' tempi stretti o tre mesi per voto interpretazioni entrambe legittime'
Il governo e le forze del No discutono sui tempi per il referendum sulla giustizia, con possibili date a marzo o aprile. Secondo Ceccanti, entrambe le interpretazioni sono legittime, considerando i tempi stretti o una proroga di tre mesi. La definizione delle date dipende dalle decisioni ufficiali e dalle tempistiche legislative, in un contesto di confronto tra le diverse sensibilità politiche.
Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "E' probabile che oggi il governo indica il referendum giustizia per una domenica e un lunedì di marzo, mentre le forze del No preferirebbero aprile. Al netto dei commenti politici che ciascuno vuole fare su questa scelta di opportunità politica, dal punto di vista di legittimità giuridica la questione mi sembra che si possa spiegare così: l'articolo 15 della legge 352 del.1970 è suscettibile di due interpretazioni diverse entrambe legittime". Lo sottolinea il costituzionalista Stefano Ceccanti. "La prima consente di procedere veloci dopo una prima ordinanza di ammissibilità dei primi che chiedono il referendum. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Quando gioca Jannik Sinner a Vienna? Le tre ipotesi, tempi stretti e un tabellone complicato
Leggi anche: Manovra, dopo giorni di tensioni Borghi apre (un po’) a Giorgetti: «Sui tempi stretti ha ragione, ci vogliono tre letture. E l’ultimo che ci riuscì fui io»
Referendum in tilt: 15 persone (e una raccolta firme) potrebbero farlo slittare di un mese - Trenta giorni di campagna elettorale in più o in meno che potrebbero fare la differenza tra vittoria e sconfitta. huffingtonpost.it
Referendum: Ceccanti-Morando a Verini e Parrini, 'ecco perché convinti su sì a referendum' - "Vi ringraziamo per averci espresso il vostro dissenso in modo puntuale e motivato e contiamo di ritrovarci insieme a Orvieto e nelle altre occasioni di incontro. iltempo.it
Referendum Multiutility. I tempi diventano un rebus - Referendum Multiutility accorpato alle elezioni regionali: l’amministrazione è intenzionata a seguire l’indicazione del Ministero ma un pronunciamento ufficiale del sindaco Mantellassi in consiglio ... lanazione.it
#ottoemezzo Chi vincerà al prossimo referendum sulla Giustizia La risposta di Pier Luigi Bersani - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.