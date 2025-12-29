Referendum | Bachelet ' il 10 in piazza penso ci saranno leader csinistra'

Il referendum del 10 gennaio si avvicina e si preannuncia una mobilitazione diffusa. Bachelet ha annunciato che molte persone si riuniranno in piazza, tra leader di sinistra e cittadini, per sostenere il no. La campagna si presenta come un momento di confronto e partecipazione, con protagonisti che intendono difendere le garanzie di un sistema di leggi uguali per tutti, promuovendo il dibattito nel rispetto delle norme democratiche.

Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Sarà una campagna sinfonica dei protagonisti del no, in Parlamento e chi come cittadino vuole difendere le garanzie delle leggi uguali per tutti". Lo ha detto il presidente del Comitato società civile per il no al referendum Giovanni Bachelet dopo l'incontro alla Camera con Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. "Abbiamo detto che il 10 gennaio facciamo una manifestazione per lanciare l'inizio della campagna elettorale, abbiamo invitato tutti i partiti per il no e anche gli altri Comitati. I leader penso che ci saranno, i partiti decideranno chi mandare ma spero che verrano al massimo livello rappresentativo", ha aggiunto Bachelet. 🔗 Leggi su Iltempo.it

