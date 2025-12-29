Record mondiale sotto il Tirreno | dalla Sicilia parte il maxi collegamento elettrico con la Sardegna

Terna ha raggiunto un nuovo record mondiale durante la posa del primo tratto del Ramo Ovest del Tyrrhenian Link, l’elettrodotto sottomarino che unisce Sicilia e Sardegna. Questo progetto rappresenta un importante passo avanti per l’infrastruttura energetica del Mediterraneo, migliorando la connessione tra le due isole. La realizzazione del collegamento sott’acqua testimonia l’impegno verso un sistema elettrico più affidabile e sostenibile.

Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, ha stabilito un nuovo record mondiale nel corso della posa del primo tratto del Ramo Ovest del Tyrrhenian Link, l’elettrodotto sottomarino che collegherà la Sicilia alla Sardegna. Per la prima volta, un cavo di potenza in corrente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Record mondiale sotto il Tirreno: dalla Sicilia parte il maxi collegamento elettrico con la Sardegna Leggi anche: Il Tyrrhenian Link: quel cavo elettrico sottomarino tra Sicilia, Sardegna e Campania Leggi anche: Nuovo ponte digitale con la Sardegna: operativo il collegamento Olbia–Fiumicino La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Mar Tirreno centrale, con crociere record 10 milioni passeggeri - "Grazie a tutti gli armatori che arrivano a Napoli conseguiamo un record mondiale che è quello dei 10 milioni di passeggeri nel 2024 nell'area dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno ... ansa.it In Puglia il record mondiale sulla 100km: si è corso (non regolare) sotto le 6 ore - E’ solo marketing, solo un modo per mettere in grande mostra il marchio di scarpe tedesco con le tre strisce e far parlare nel mondo di questo record ... tuttosport.com Tyrrhenian Link, record mondiale tra Sardegna e Sicilia: cavi sottomarini posati a -2.150 metri - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.