Recanatese patron Guzzini a cuore aperto | L’esonero di Savini? Sofferto ma necessario

Massimiliano Guzzini, presidente della Recanatese, interviene in merito alle recenti decisioni societarie, affermando che l’esonero di Savini è stato un provvedimento difficile ma ritenuto necessario per il bene della squadra. Con trasparenza e sincerità, Guzzini condivide il suo punto di vista sulle sfide affrontate e le scelte compiute, sottolineando l’impegno della società nel cercare un percorso di stabilità e crescita.

Massimiliano Guzzini (in foto con Pagliari), patron della Recanatese, 'a cuore aperto' dopo le ultime, turbolente vicende. Come si è arrivati alla decisione di esonerare Savini e con quali motivazioni? "La premessa è che dal punto di vista umano e professionale non si può muovere alcun rimprovero, per questo la decisione è stata ponderata ma sofferta. Ho verificato, anche personalmente che non c'era più quella piena collaborazione, quella unità d'intenti con altre componenti che è invece necessaria per raddrizzare la situazione. Se poi una decisione del genere andava presa occorreva farlo ora, con la pausa natalizia, senza rischiare di ritrovarsi a fare gli stessi discorsi tra 2 o 3 settimane".

