Rebibbia detenuto marocchino prende a testate un agente e gli rompe il naso

Un detenuto marocchino nel reparto G9 di Rebibbia ha aggredito un agente di polizia, colpendolo con una testata che ha causato la rottura del naso. L'episodio si è verificato durante un'operazione di controllo all’interno della struttura penitenziaria. La vicenda è al momento oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.

