Rebibbia | detenuto ingerisce accendini e scatena l' inferno Sezione devastata e materassi incendiati
Un detenuto a Rebibbia ha causato danni significativi all’interno del carcere, ingerendo quattro accendini, incendiando due materassi e danneggiando l’impianto di videosorveglianza. La situazione si è aggravata con minacce rivolte al medico di guardia. L’episodio ha evidenziato le criticità della sicurezza e la necessità di interventi per prevenire simili incidenti.
Ha devastato l'impianto di videosorveglianza, ingerito quattro accendini, dato fuoco a due materassi e minacciato di morte il medico di guardia del carcere. Un detenuto della casa di reclusione di Rebibbia ha creato nel giro di 24 ore un vero e proprio pandemonio all'interno dell'istituto. Con. 🔗 Leggi su Romatoday.it
