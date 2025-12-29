Rebibbia | detenuto ingerisce accendini e scatena l' inferno Sezione devastata e materassi incendiati

Un detenuto a Rebibbia ha causato danni significativi all’interno del carcere, ingerendo quattro accendini, incendiando due materassi e danneggiando l’impianto di videosorveglianza. La situazione si è aggravata con minacce rivolte al medico di guardia. L’episodio ha evidenziato le criticità della sicurezza e la necessità di interventi per prevenire simili incidenti.

Ha devastato l'impianto di videosorveglianza, ingerito quattro accendini, dato fuoco a due materassi e minacciato di morte il medico di guardia del carcere. Un detenuto della casa di reclusione di Rebibbia ha creato nel giro di 24 ore un vero e proprio pandemonio all'interno dell'istituto. Con. 🔗 Leggi su Romatoday.it

