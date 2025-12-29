Rebibbia | detenuto ingerisce accendini e scatena l' inferno Sezione devastata e materassi incendiati

Un detenuto a Rebibbia ha causato danni significativi all’interno del carcere, ingerendo quattro accendini, incendiando due materassi e danneggiando l’impianto di videosorveglianza. La situazione si è aggravata con minacce rivolte al medico di guardia. L’episodio ha evidenziato le criticità della sicurezza e la necessità di interventi per prevenire simili incidenti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.