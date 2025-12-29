Re del reggae italiano e bidello la storia di sir Oliver Scardy dei Pitura Freska
Sir Oliver Scardy, noto come il Re del reggae italiano e bidello, ha attraversato un percorso di rinascita personale. Dopo aver affrontato problemi di alcolismo e depressione, ha deciso di cambiare vita, lasciando alle spalle un passato difficile. La sua storia è un esempio di come la determinazione possa portare a riscoprire nuove prospettive, anche in momenti complicati.
«Ho smesso con gli alcolici, sono debole di cuore. Ero alcolizzato e vizioso e me la sono vista brutta anche perché mi aveva preso la depressione, fra morose che mi lasciavano e musica che non andava. Facevo certi pensieri, poi sai basta un bicchiere in più e ci metti niente a buttarti giù. El dotor me ga dito “Scardy basta che sennò ti sciopi”. Chiuso il sipario». Scardy è Oliviero Scardicchio, più noto con il soprannome di sir Oliver Scardy. Fondatore nel 1987 dei Pitura Freska, quelli di «Papa Nero» a Sanremo 1997. E collaboratore scolastico. O, più volgarmente, bidello. In un’intervista al Corriere della Sera Scardy racconta la sua parabola partita da «Pin Floi», «Marghera», «‘na bruta banda». 🔗 Leggi su Open.online
