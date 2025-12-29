Re Carlo le rivelazione del bodyguard | Diana saltò dal balcone Restammo senza parole
Un nuovo racconto di un bodyguard rivela dettagli inediti sulla tragica morte di Diana, principessa di Galles. L’intervista si concentra sui momenti successivi alla separazione e sulla sua esperienza durante quegli anni difficili. La testimonianza offre uno sguardo sobrio e rispettoso su un periodo complesso della vita della principessa, evidenziando aspetti poco noti e contribuendo a una comprensione più approfondita di quei momenti storici.
Un racconto inedito riporta l’attenzione su uno dei periodi più complessi e dolorosi della vita della principessa Diana, negli anni immediatamente successivi alla fine del matrimonio con Carlo. Un divorzio difficile, avvenuto sotto l’attenzione del mondo, che mise a dura prova Lady D. Le rivelazioni arrivano da uno dei suoi ex bodyguard che in un recente documentario ha deciso di condividere un episodio mai raccontato prima, definendolo uno dei momenti più scioccanti vissuti durante il suo servizio al fianco della principessa del Galles. Il gesto di Diana dopo il divorzio da Carlo: parla l’ex bodyguard. 🔗 Leggi su Dilei.it
Re Carlo, le rivelazione del bodyguard: “Diana saltò dal balcone. Restammo senza parole”.
