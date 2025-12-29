Ravezzani dopo Atalanta Inter | Lautaro e Pio decisivi Male questo giocatore

Dopo la partita tra Atalanta e Inter, Fabio Ravezzani ha analizzato la prestazione dei nerazzurri. Nel suo commento, ha sottolineato l’importanza di Lautaro e Pio nella vittoria, evidenziando anche alcune criticità di un giocatore che non ha soddisfatto le aspettative. La discussione offre un punto di vista equilibrato sull’incontro, analizzando gli aspetti più rilevanti della gara e dei singoli protagonisti.

Inter News 24 Fabio Ravezzani ha commentato la vittoria dell’Inter sull’Atalanta di ieri sera. Per lui Lautaro e Pio Esposito sono stati decisivi, ma c’è un bocciato. Dopo la recente delusione in Supercoppa, la Beneamata riprende la sua corsa inarrestabile in campionato. Superando l’Atalanta in una trasferta ostica, i meneghini hanno infilato la quarta vittoria consecutiva, consolidando il primato. Attraverso il proprio profilo X, il noto giornalista Fabio Ravezzani ha analizzato la prestazione della squadra guidata da Cristian Chivu, l’ex carismatico difensore del Triplete oggi tecnico dei campioni d’Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ravezzani dopo Atalanta Inter: «Lautaro e Pio decisivi. Male questo giocatore» Leggi anche: Atalanta-Inter, i numeri di Lautaro Martinez e l’intesa con Pio Esposito Leggi anche: Pagelle Atalanta Inter: Lautaro trascina, Esposito ingresso d’oro! Male Thuram Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Netto 3-0 del Milan al Verona, Ravezzani: “Finalmente battuta una piccola in modo netto e convincente”; Caso Allegri, Ravezzani: Nota Napoli così non ha senso, dicesse cosa è successo!; Chivu difende Luis Henrique in conferenza stampa | Ha fatto il suo non giudichiamolo solo dai gol. Ravezzani promuove un acquisto Inter: “Quasi impeccabile! Luis Henrique cresce, male invece…” - I nerazzurri hanno centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato battendo un avversario ostico come l'Atalanta. msn.com

Atalanta-Inter 0-1: video, gol e highlights - 0 sul campo dell'Atalanta ed è di nuovo davanti a tutti in classifica. sport.sky.it

Come cambia la classifica di Champions League dopo i risultati di Inter e Atalanta - Con le partite del mercoledì si è completata la 5ª giornata della fase campionato della Champions League 2025- corrieredellosport.it

RAVEZZANI SBATTE LA PORTA: "MILAN, BASTA PEZZE A 6 MESI!" Il direttore di Telelombardia durissimo su X dopo l'arrivo di Füllkrug. Attacco: Senza una punta vera da estate, si corre ai ripari con i prestiti. Siete d'accordo con Ravezzani Meglio un - facebook.com facebook

Il Milan inizia malissimo e finisce benissimo (sempre una garanzia nel calcio). Rabiot il migliore, poi Pulisic. Difesa convincente, compreso De Winter. Nkounkou si sblocca dopo il rigore. Finalmente battuta una piccola in modo netto e convincente. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.