Rating di legalità | l’Autorità garante rinnova a Silea il punteggio massimo

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha confermato a Silea, società lecchese operante nel settore dell’economia circolare, il punteggio massimo di tre stelle nel Rating di Legalità. Questo riconoscimento attesta l'impegno dell’azienda nel mantenere elevati standard di legalità e trasparenza nelle proprie attività. Il rinnovo del punteggio rappresenta un importante traguardo per Silea, sottolineando la sua affidabilità nel settore.

