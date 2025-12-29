Rating di legalità | l’Autorità garante rinnova a Silea il punteggio massimo
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha confermato a Silea, società lecchese operante nel settore dell’economia circolare, il punteggio massimo di tre stelle nel Rating di Legalità. Questo riconoscimento attesta l'impegno dell’azienda nel mantenere elevati standard di legalità e trasparenza nelle proprie attività. Il rinnovo del punteggio rappresenta un importante traguardo per Silea, sottolineando la sua affidabilità nel settore.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha rinnovato a Silea - la società lecchese dell'economia circolare - il "Rating di Legalità", confermando il punteggio di tre stelle, il livello più alto previsto dal sistema di valutazione.
