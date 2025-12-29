Rapine a Eboli nel mirino anche le Poste | 35enne finisce in carcere

A Eboli, un uomo di 35 anni è stato arrestato e trasferito in carcere dopo una condanna definitiva a 9 anni per una serie di rapine, tra cui quelle alle Poste. L’arresto si è reso necessario al termine di un processo che ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato, che aveva commesso vari episodi criminali sul territorio. L’intervento delle forze dell’ordine ha concluso un percorso giudiziario ormai definito.

Ha messo a segno una serie di rapine sul territorio, finendo ora in carcere. Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Eboli in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria, al termine del processo che lo vedeva imputato e conclusosi con una condanna definitiva a 9 anni e.

