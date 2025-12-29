Rapinava negozi armato di accetta Catturato grazie ai filmati sul web

Un uomo di Ostia, armato di accetta, perpetrava rapine nei negozi della zona, effettuando circa una ogni due giorni. L’ultima aggressione risale a metà dicembre, quando ha preso di mira un bar al capolinea della metropolitana Roma-Lido. La sua cattura è stata possibile grazie all’analisi dei filmati diffusi online, che hanno permesso alle forze dell’ordine di identificarlo e arrestarlo.

Rapinava i negozi di Ostia armato di accetta. Un colpo ogni due giorni. L'ultima volta, a metà dicembre, aveva assalito un bar al capolinea della metropolitaba Roma-Lido. Solo pochi giorni prima, ad essere presa di mira era stata una pizzeria ad Ostia Antica. L'uomo, un cinquantenne romano, è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma. Sono stati gli agenti del X Distretto Lido a ricostruirne punto per punto la strategia e la mappatura geografica dei colpi messi a segno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rapinava negozi armato di accetta. Catturato grazie ai filmati sul web Leggi anche: Ostia, rapinatore “armato” di accetta incastrato dal web Leggi anche: Tatiana, svolta grazie ai filmati. Dragos: “Chiedo scusa, avventura vissuta di comune accordo” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Rapinava negozi armato di accetta. Catturato grazie ai filmati sul web - L'ultima volta, a metà dicembre, aveva assalito un bar al ... iltempo.it

Rapinava con l'accetta i negozi di Ostia. Preso grazie ai video diventati virali - A incastrarlo, le immagini condivise sul web e la segnalazione di un conoscente ... rainews.it

Rapinava bar e pizzerie con un'accetta a Ostia, 50enne arrestato: incastrato dai video virali sul web - Arrestato un cinquantenne romano, accusato di aver colpito due esercizi commerciali tra Ostia e Ostia Antica, armato di accetta. virgilio.it

Vigilia di Natale con rapina per un negozio del centro: arrestato il malfattore - facebook.com facebook

Rapina in un negozio di giocattoli a Reggio Calabria, 40mila euro il bottino. I malviventi, armati di pistola, hanno costretto i dipendenti a consegnare l'incasso #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.