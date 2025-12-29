Rapinatore con l' accetta diventa il terrore dei commercianti | i video dei colpi diventano virali e per lui finisce male

Un rapinatore armato di accetta ha recentemente attirato l'attenzione dei commercianti locali, grazie ai video dei suoi colpi che sono diventati virali online. Dotato di volto coperto e agendo da solo, l’uomo colpiva rapidamente e fuggiva a piedi, creando preoccupazione tra gli esercenti. La vicenda evidenzia le difficoltà e i rischi legati alla sicurezza nei piccoli negozi, con il suo epilogo che ha portato a conseguenze negative per il malvivente.

Accetta in mano, volto coperto dal cappuccio o da un passamontagna, colpiva da solo e fuggiva a piedi. In pochi giorni era diventato l'incubo dei commercianti del quartiere romano di Ostia. Oggi il rapinatore è stato arrestato dalle forze dell'ordine: si tratta di un cinquantenne romano, ora in.

