Rapinatore con l' accetta diventa il terrore dei commercianti | i video dei colpi diventano virali e per lui finisce male

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rapinatore armato di accetta ha recentemente attirato l'attenzione dei commercianti locali, grazie ai video dei suoi colpi che sono diventati virali online. Dotato di volto coperto e agendo da solo, l’uomo colpiva rapidamente e fuggiva a piedi, creando preoccupazione tra gli esercenti. La vicenda evidenzia le difficoltà e i rischi legati alla sicurezza nei piccoli negozi, con il suo epilogo che ha portato a conseguenze negative per il malvivente.

Accetta in mano, volto coperto dal cappuccio o da un passamontagna, colpiva da solo e fuggiva a piedi. In pochi giorni era diventato l’incubo dei commercianti del quartiere romano di Ostia. Oggi il rapinatore è stato arrestato dalle forze dell’ordine: si tratta di un cinquantenne romano, ora in. 🔗 Leggi su Today.it

