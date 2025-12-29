Rapinatore armato di accetta arrestato a Ostia | incastrato dai video virali sui social

A Ostia, un uomo di 50 anni armato di accetta è stato arrestato dopo aver commesso due rapine in pochi giorni. L’individuazione è avvenuta grazie alla visibilità dei video delle rapine sui social, che hanno permesso a un conoscente di riconoscerlo. L’episodio evidenzia l’importanza delle immagini condivise online nel supporto alle forze dell’ordine per il contrasto alla criminalità.

