Rapinatore armato di accetta arrestato a Ostia | incastrato dai video virali sui social
A Ostia, un uomo di 50 anni armato di accetta è stato arrestato dopo aver commesso due rapine in pochi giorni. L’individuazione è avvenuta grazie alla visibilità dei video delle rapine sui social, che hanno permesso a un conoscente di riconoscerlo. L’episodio evidenzia l’importanza delle immagini condivise online nel supporto alle forze dell’ordine per il contrasto alla criminalità.
