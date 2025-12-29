Rapina alla pasticceria Viganotti | ladro arrestato grazie alle telecamere

Nella giornata di sabato 27 dicembre, un episodio di rapina ha coinvolto la storica pasticceria Viganotti. La polizia, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, è riuscita a identificare e arrestare il responsabile. L’intervento rapido ha permesso di risolvere prontamente la situazione, evidenziando l’efficacia dei sistemi di sicurezza e l’attenzione alle misure di tutela dei luoghi pubblici.

