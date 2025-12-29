Rapina alla pasticceria Viganotti | ladro arrestato grazie alle telecamere
Nella giornata di sabato 27 dicembre, un episodio di rapina ha coinvolto la storica pasticceria Viganotti. La polizia, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, è riuscita a identificare e arrestare il responsabile. L’intervento rapido ha permesso di risolvere prontamente la situazione, evidenziando l’efficacia dei sistemi di sicurezza e l’attenzione alle misure di tutela dei luoghi pubblici.
È stato individuato e arrestato grazie alle telecamere di sorveglianza l’autore della rapina avvenuta sabato scorso, il 27 dicembre, nella storica pasticceria Viganotti. L’operazione è stata condotta dalla polizia locale che ha analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza. I filmati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Firenze, rapina all’ufficio postale con una pistola scacciacani: arrestato 45enne grazie alle telecamere
Leggi anche: Arezzo, furto in gioielleria in via Spinello: identificato il ladro grazie alle telecamere
Rapina alla pasticceria Viganotti: ladro arrestato grazie alle telecamere - Il colpo sabato scorso, nel primo pomeriggio, quando un uomo è entrato nello storico negozio e, nel tentativo di portare via l'incasso, ha strattonato e ferito una commessa ... genovatoday.it
Aveva rapinato la pasticceria Viganotti, arrestato grazie alle telecamere di sorveglianza - Il responsabile è stato individuato dalla polizia locale grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza: i filmati hanno permesso di identificare il soggetto sia durante l’ingresso nel ... primocanale.it
Genova, rapina in cioccolateria: Polizia Locale arresta il responsabile grazie alle telecamere - Assessore Viscogliosi: "Dimostrata l’efficacia del lavoro integrato tra pattugliamenti su strada e videosorveglianza" ... telenord.it
Genova, rapina nella pasticceria del centro storico, un ferito - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.